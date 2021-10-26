رزان مغربي تستعد لبرنامج مسابقات جديد بعد «إغلب السقا»

تستعد الفنانة رزان مغربي، لتقديم برنامج جديد خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية، بعد تقديمها برنامجا في شهر رمضان المقبل.

تفاصيل برنامج رزان مغربي الجديد

وكشف مصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن أنه تم الاتفاق مع الفنانة رزان مغربي على تقديم برنامج جديد، تحت اسم «شاهد واكسب»، المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال شهر نوفمبر المقبل.

جوائز برنامج رزان مغربي

وأضاف أن فكرة البرنامج من نوعية برامج المسابقات، التي تعتمد على طرح سؤال، وتقديم جوائز مالية للمتسابقين الفائزين، ومن المعروف أن اسم رزان يرتبط دائما ببرامج الجوائز والمسابقات.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة رزان مغربي، كان في شهر رمضان الماضي، من خلال برنامج مسابقات علي قناة mbc، وشاركها في التقديم الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي.

وكانت رزان، قد قدمت برنامجا مع الفنان أحمد السقا في برنامج «إغلب السقا» الذي عُرض في رمضان 2019، وشهد البرنامج منافسات ترفيهية وريا ضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة، يدخل الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية.

واستضاف برنامج «إغلب السقا» عبر حلقاته نخبة من أبرز النجوم منهم محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبد الرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار.