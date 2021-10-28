«الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس: قراءة سورة الناس

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن مِن رحمة الله تعالى بعباده ألا يحاسبهم على تلك الوساوس التي قد تجول في خواطرهم، وهذا من سعة ويسر الإسلام، وأوضحت الدار أن علاج الوسواس يكون بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والتحصن بقراءة القرآن الكريم خاصة قراءة سورة الناس، والإكثار من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

طرق التخلص من الوسواس

وتابعت دار الإفتاء في تدوينة جديدة لها ضمن حملة «اعرف الصح» التي دشنتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «أما الشخص الذي تأتيه الوساوس القليلة أثناء أدائه لبعض العبادات فيجب عليه أن يكمل عبادته ولا ينشغل بتلك الوساوس، والله سبحانه وتعالى أعلم».

حقوق الأولاد المحضونين

كما تلقت دار الإفتاء في وقت سابق اليوم سؤالا ضمن حملة «اعرف الصح» التي دشنتها الدارعبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يقول: «ما هي حقوق الأولاد المحضونين مع أمهم؟»، وأجابت الإفتاء عن السؤال عبر صفحتها منذ قليل.

وأجابت دار الإفتاء ضمن حملة اعرف الصح قائلة إن نفقة الأولاد المحضونين واجبة على أبيهم إذا لم يكن للصغير مال حاضر يمكن أن ينفق عليه منه، وتشمل أجر الحضانة ونفقة تعليمه، والمأكل والملبس والمسكن وسائر أسباب المعيشة، كما يليق بحالهم وبحسب حال الأب يسرًا وعسرًا، على ألَّا تقل النفقة عند الإعسار عن قدر الكفاية بما يكون موافقًا للعرف ولأحكام القضاء، والله سبحانه وتعالى أعلم.

حكم اقتناء القطط في المنزل

من ناحية أخرى، أجابت دار الإفتاء عن سؤال عن حكم اقتناء القطط في المنزل وذلك عبر فيديو بثته الدار على قناتها بموقع «يوتيوب»، وقالت إن اقتناء القطط بالمنزل «جائز إذا كنت ستعتني به وتحسن إليه».