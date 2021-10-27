الإفتاء توضح حقوق الأولاد المحضونين في النفقة وحكم اقتناء القطط «فيديو»

تلقت دار الإفتاء سؤالا ضمن حملة «اعرف الصح» التي دشنتها الدارعبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يقول: «ما هي حقوق الأولاد المحضونين مع أمهم؟»، وأجابت الإفتاء عن السؤال عبر صفحتها منذ قليل.

حقوق الأولاد المحضونين

وأجابت دار الإفتاء ضمن حملة اعرف الصح قائلة إن نفقة الأولاد المحضونين واجبة على أبيهم إذا لم يكن للصغير مال حاضر يمكن أن ينفق عليه منه، وتشمل أجر الحضانة ونفقة تعليمه، والمأكل والملبس والمسكن وسائر أسباب المعيشة، كما يليق بحالهم وبحسب حال الأب يسرًا وعسرًا، على ألَّا تقل النفقة عند الإعسار عن قدر الكفاية بما يكون موافقًا للعرف ولأحكام القضاء، والله سبحانه وتعالى أعلم.

من ناحية أخرى، أجابت دار الإفتاء عن سؤال عن حكم اقتناء القطط في المنزل وذلك عبر فيديو بثته الدار على قناتها بموقع «يوتيوب»، وقالت إن اقتناء القطط بالمنزل «جائز إذا كنت ستعتني به وتحسن إليه».

اعرف الصح

وكانت دار الإفتاء دشنت في وقت سابق حملة «اعرف الصح» شملت 6 منصات، داعية الدار في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للمشاركة في الحملة «لتصحيح المفاهيم»، وذلك يوميًا الساعة 8 مساءً و11 مساءً.

وقالت دار الإفتاء في منشورها: «حملة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بدار الإفتاء المصرية، حملة متنوعة من صور ومنشورات مكتوبة وفيديوهات، على صفحة فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام وإنستجرام وتيك توك، تابع الحملة يوميًا على هاشتاج.. اعرف الصح».

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن حملة اعرف الصح تهدف إلى:

- تصحيح مفاهيم

- الرد على فتاوى شاذة

- توضيح لمعتقدات خاطئة

- تفنيد شبهات متطرفة.