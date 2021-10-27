السيسي: الإعلام مجال عظيم.. ومن يمارسه له أجر كبير

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأشخاص الذين يعملون في مهن كالإعلام لهم أجر عظيم، واصفا الإعلام بالمجال العظيم، «الأفكار مختلفة، وتقديري لك يا أحمد ولشريف، وأنا سعيد بالبرنامج».

السيسي: «الإعلامي المخلص له في رسالته أجر كبير لكل اللي هيسمعه»

واستطرد السيسي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع على فضائية «MBC مصر»، اليوم، «اللي بقول فيه، أوعى تتصور أن اللي بيعمل في هذا المجال ملهوش أجر، لأ ليه أجر كبير جدا، خاصة إن المرء ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والإعلامي المخلص في رسالته ليه أجر كبير لكل اللي هيسمعه، وأحمد في تلاوته للقرآن وأسرته وأنت، ليك أجر، وربنا بيدي الكل ومعندهوش مشكلة».

وشدد على الإعلاميين عند تناول أي قضية، أن يجري ذلك بعد بعد القراءة والتوسع في التفاصيل، حتى يكونوا مرآة للصدق، ويحصلوا على الأجر الكبير.