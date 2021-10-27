السيسي: اتفقت مع الرئيس الروماني على التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه اتفق خلال لقائه مع الرئيس الروماني على استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والعمل مع دول المنطقة على إيجاد حلول لجذور تلك الأزمة وبصفة خاصة تسوية الأزمات والنزاعات القائمة في المنطقة، والتي تعد المحرك الأول لتلك الظاهرة.

وشدد السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني، على أهمية تقاسم أعباء مسؤولية تلك الظاهرة بجانب تشجيع زيادة الوعي العام تجاه سبل وقنوات الهجرة الشرعية، مع التأكيد على دور المؤسسات الدينية المصرية في نشر كامل الاعتدال والتسامح وزيادة الوعي تجاه الأفكار المتطرفة والهدامة.