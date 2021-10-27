السيسي: اتفقت مع الرئيس الروماني على زيادة حجم التجارة بين البلدين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ناقش مع الرئيس الروماني العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع البلدين وعلاقات التعاون الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، وبصفة خاصة مجالات الطاقة والاستثمار والصناعة والتجارة والسياحة.

وأضاف السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني، «اتفقنا على أهمية العمل عقد الجولة الرابعة للجنة المشتركة المعنية تطوير مجمل أوجه التعاون الاقتصادي والفني على المستوى الثنائي بما ينعكس بشكل إيجابي وبصورة عملية على زيادة حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين».

وتابع: «أشدنا بانعقاد المنتدى الاقتصادي المصري الروماني على هامش الزيارة الحالية لما يمثله من حلقة وصل بين رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى من البلدين، وبما يتيح التعرف على الفرص والحوافز الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد المصري».