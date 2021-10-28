السيسي للطفل أحمد تامر: «متتحرجش مني يابني.. اللي تفكر فيه تحت أمرك»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الوعي «قضية القضايا» في مجتمعاتنا، ففي مختلف دول العالم يوجد الاقتتال والجهل والتجهل، «هو اللي أذينا كلنا».

السيسي: أدعوك يا أحمد لحضور الافتتاح اللي جاي وتشرفنا

ودعا السيسي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية «MBC مصر»، الأربعاء، الطفل أحمد تامر حافظ وقارئ القرآن ليحضر معه الافتتاح المقبل من أجل قراءة ما تيسر من آيات القرآن الكريم، «الدعوة ليك يا أحمد في الافتتاح اللي جاي تيجي تشرفنا ونسعد بيك علشان تقرأ لينا، والبركة تحل علينا بفضل ربنا سبحانه وتعالي».

وفي ختام مكالمته، شدد على الطفل أحمد تامر أن يخبره بما ينقصه حتى يتحقق له، ولكن الطفل لم يطلب منه شيئًا، ليتابع الرئيس قائلا: «متتحرجش مني ولا تتكسف يا ابني، يفكر زي ما هو عايز وأنا تحت أمره».

واختتم مكالمته بتوجيه الشكر للإعلامي شريف عامر، «دائما معاك الخير كله وربنا يأجرك عليها، وتؤجر أجر طيب إن شاء الله، وأنا اللي متشكر جدا يا أستاذ شريف».