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"أنت مشفتش الماتش".. حوار ساخن بين رضا عبدالعال والبلتاجي بسبب الأهل

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حسن مظهر الدسوقي
06:45 ص | الخميس 28 أكتوبر 2021
رضا عبد العال

رضا عبد العال

دار نقاش ساخن بين رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، ورضا البلتاجي، الحكم السابق؛ بسبب الحالات التحكيمية في مباراة الأحمر والإسماعيلي في افتتاحية الدوري، التي انتهت بفوز الشياطين الحمر برباعية دون رد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

واختلف رضا عبدالعال، مع «البلتاجي»، على قرارات التحكيم في مباراة الأهلي والإسماعيلي؛ إذ رأى الأول أن ركلة جزاء الأهلي جاءت بسبب شد مروان الصحراوي، لاعب الإسماعيلي، لميكسيوني، جناح الأحمر، في منطقة الجزاء.

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