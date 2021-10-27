استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

شهد استاد برج العرب استعدادات أمنية مكثفة، لتأمين مباراة الأهلي والإسماعيلي الليلة، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يتولى رجال المجموعة الأفريقية، تأمين لاعبي الفريقين، وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، فضلًا عن تأمين غرف اللاعبين والممرات.

غرفة عمليات لمتابعة مباراة الأهلي والإسماعيلي

وشكلت المجموعة الأفريقية غرفة عمليات لمتابعة المباراة، والتواصل مع رجال الأمن بالاستاد، وخلق أجواء آمنة للجماهير التي تحضر المباراة لأول مرة في مباريات الأهلي.

وعلى صعيد متصل، استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على تطبيق سياسة التدوير في صفوف فريقه بمراكز الملعب في مباريات الدوري المقبلة، خاصة أنّ المارد الأحمر يضم بين صفوفه كتيبة مدججة بالنجوم في أغلب المراكز، ما يدفع المدرب الجنوب أفريقي لاستغلالها خوفا من شبح الإجهاد الذي يحاصر عناصر التشكيلة الأساسية للأهلي، بسبب تلاحم المواسم وعدم الحصول على فترات راحة مناسبة بين المواسم.