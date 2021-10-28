إصابة 3 من قوات الشرطة خلال مداهمة وكر مخدرات بالدقهلية

أُصيب رئيس مباحث مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، واثنين من أفراد الشرطة خلال مداهمة أوكار المخدرات في الأراضي الزراعية المتاخمة لقرية ديمشلت، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 3 من قوة الشرطة

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من غرفة العمليات تفيد بإصابة رئيس مباحث دكرنس الرائد محمد البنا، واثنين من أفراد الأمن بطلقات نارية، أثناء مداهمة وكر الخارجين عن القانون بالأراضي الزراعية خارج قرية ديمشلت أمام منطقة الكوبري والمعروفة بـ«الشبكة».

مداهمة منطقة الشبكة بقرية ديمشلت

وأكد الاهالي أن حملة أمنية لملاحقة الخارجين داهمت أحد الأماكن المعروفة بإختباء تجار المخدرات، وما أن شعرت العناصر الخطرة بدخول القوات بادروا بإطلاق عدة أعيرة نارية وبادلتهم القوات إطلاق النيران وهو ما تسبب في 3 إصابات في صفوف قوات الشرطة بينهم رئيس مباحث دكرنس، وأسفر تبادل إطلاق النيران عن اصابة الرائد محمد البنا رئيس وحدة مباحث دكرنس و2 من أفراد الشرطة.

ووجّه مدير أمن الدقهلية بالدفع بقوات من قطاع الأمن المركزي، لمحاصرة البؤرة الإجرامية بالتنسيق مع ضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية وقطاع الأمن العام لضبط العناصر الإجرامية المتسببة في الحادث.

يذكر أن قرية ديمشلت تضم عددا من البؤر الاجرامية المتخصصة في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية واستهدفتها وزارة الداخلية بحملات أمنية مكبرة وأطلق عليها البعض «صعيد الدقهلية».