إصابة رئيس مباحث ومجند في حادث مروري ببني سويف

أصيب الرائد أحمد عبدالعظيم، رئيس مباحث قسم شرطة بنى سويف، ومجند قائد سيارته فى حادث أمام حديقة الشلال المواجهة لمبنى مديرية الأمن عقب اصطدام سيارة الشرطة التى كانت تقلهما برصيف فى محاولة لتفاديهما سيارة ملاكي، وتم نقل رئيس مباحث بنى سويف لمستشفى الشرطة للعلاج.

وكان اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بأنه أثناء عودة رئيس مباحث قسم بنى سويف من مأمورية بسيارة الشرطة وأمام حديقة الشلال المواجهة لمبنى مديرية الأمن، اصطدمت سيارة الشرطة برصيف الطريق، أثناء محاولة تفاديه لسيارة ملاكى ونتج عن الحادث إصابة رئيس مباحث قسم بنى سويف والمجند "م.ا" قائد سيارة الشرطة، وتبين أن رئيس المباحث أصيب في يده وتم نقله لمستشفى الشرطة وقائد السيارة وتم تحرير محضر بالواقعة.