وزير العدل يعفي المحامين من رسوم التسجيل لرفع دعوى عن بعد

أعفى المستشار عمر مروان، وزير العدل، المحامين من دفع رسوم التسجيل لرفع الدعوى عن بعد. وقال مروان، إن احتفال اليوم بشركاء العدالة تحت رعاية الرئيس السيسي، والذي زاده احتفالا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم مد حالة الطوارئ.

كلمة الوزير عمر مروان

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر يوم المحاماة للاحتفال بعيد المحامين برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المحاماة رسالة سامية وشريكة في تحقيق العدالة، لافتا إلى أنه كان واثقا من أن التطوير الذي قامت به الوزارة في المحاكم سيلقي دعما مخلصا لهذا التطوير من قبل المحامين، ورحبوا بكل الجهود المقدمة مثل النظر في تجديد الحبس عن بعد ورفع الدعوى عن بعد وتحديد الجلسة دون الحاجة إلى الانتقال للمحكمة واستخراج التوكيلات الالكترونية والتقاضي الكامل عن بعد في القضايا الاقتصادية ونجاح التجربة بنسبة 100%، بالإضافة إلى أن هناك مشروع آخر لتحويل الكلام الكترونيا حرصا على دقة كل ما يقال في الجلسات.

إعفاء المحامين من مقابل الدعوى عن بعد

وتابع: «انتهز هذا الاحتفال لأوجه بإعفاء المحامين من مقابل التسجيل لرفع الدعوى عن بعد حتى يتيسر لكل المحامين، موجها كل الشكر لكل القائمين على المؤتمر». وأهدى نقيب المحامين رجائي عطية درع نقابة المحامين لوزير العدل.