نقابة المحامين تحتفل بيوم المحاماة بحضور وزير العدل.. اليوم

ينطلق اليوم الخميس، مؤتمر «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي»، احتفالا بعيد المحاماة السنوي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بحضور المستشار وزير العدل، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، والنقباء العرب، وشيوخ المحاماة، والممثلين الرسميين للجمعيات العمومية للمحامين كافة، في ربوع مصر، من خلال مجالسها المنتخبة بالنقابات الفرعية، وأعضاءِ مجلس النقابة العامة.

مستقبل المحاماة

ومن المقرر أن يتخذ الاحتفال بيوم المحاماة، شكل مؤتمر علمي يناقش مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي بجلستين حواريتين، هما، المحاماة العربية والعلوم القانونية المتجددة والتكنولوجيا، والمحاماة وشركاء العدالة.

الاحتفاء بيوم المحاماة

وقال رجائي عطية، نقيب المحامين، إن الاحتفاء بيوم المحاماة الذي قررنا أن يكون عيدًا سنويًا للمحاماة في مصر والوطن العربي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه سينعقد بحضور المستشار وزير العدل، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية.

وعن عدم حضور المحامين كافة أو تخصيص الحضو، قال «عطية»: «كنا نتمنى أن يحضر المؤتمر كل المحامين في مصر، ونقدر بكل الحب رغبات العديد من الزميلات والزملاء المحترمين وحرصهم الشديد على الحضور، والتي كنا نتمنى تلبيتها، ولكن حال بين النقابة وبين ذلك محدودية العدد المسموح به وضوابط تأمينه التي التزمنا بها أمام الهيئة القومية التي تستضيف المؤتمر، والجهات الأمنية القائمة على تأمينه والتي نتقدم لها بعظيم الشكر على صادق التعاون».

وأكد نقيب المحامين، أنه المؤتمر ستبث وقائعه على موقع النقابة، على مدار اليوم، ويستطيع كل من يرغب المشاركة فيه، الدخول عبر تطبيق «زووم».