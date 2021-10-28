تعرف على سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس، 28 أكتوبر 2021، مستويات مستقرة أمام الجنيه المصري بمستهل التعاملات، وذلك في أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليسجل سعر صرف العملة السعودية أمام العملة الوطنية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري عن أسعار العملات.

ويعرف سعر صرف الريال السعودي في مواجهة العملات الأخرى، بناءً على العديد من العوامل، أهمها سعر صرف الدولار الأمريكي، وتنقل «الوطن» سعر الريال أمام الجنيه داخل عدد من البنوك الرئيسية، كالتالي:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

يتداول سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول؛ عند 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ويعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه، في بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بحسب ما أظهرته شاشات التداول اللحظي بالفترة الصباحية.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وعند 4.16 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، يباع سعر الريال مقابل الجنيه بفروع بنك الإسكندرية، خلال فترة التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

ووفقاً للموقع الرسمي للشركة المصرية للصرافة؛ ذراع بنك مصر لأعمال الصرافة في السوق المحلي، سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء ريال سعودي في مصر

ولا يزال يعرض أكبر مصرفيين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أعلى سعر لـ«الريال» أمام الجنيه، 4.18 جنيه، صباح اليوم الخميس.

أدنى سعر شراء ريال سعودي في مصر

ويباع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند أدنى سعر شراء بالسوق المحلي بفروع المصرف المتحد، عند 4.04 جنيه.