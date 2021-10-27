سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه.. ينهي تعاملاته مستقرا

أنهى سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء، 27 أكتوبر 2021، تعاملاته أمام الجنيه المصري، مستقرا داخل أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات معلنة من البنك المركزي المصري عن أسعار العملات اليوم.

وتحدد أسعار صرف الريال أمام العملة المحلية، بناءً على العديد من العوامل، من بينها سعر صرف الدولار الأمريكي، وتنقل «الوطن» لقرائها، سعر صرف الريال أمام الجنيه في عدد من البنوك الرئيسية، كالآتي:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

استقر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه، بشبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، عند 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، لفترة التعاملات المسائية.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ويتداول سعر الريال السعودي أمام الجنيه، عند 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الاسلامي

وحقق سعر الريال أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، 4.13 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بفروع مصرف أبوظبي الاسلامي.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

أظهرت شاشات التداول اللحظي بفروع الشركة المصرية للصرافة -ذراع الصرافة لبنك مصر- وصول سعر الريال مقابل الجنيه مساء اليوم عند 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء ريال سعودي في مصر

لا يزال أكبر مصرفيين حكوميين من حيث الأصول في مصر، البنك الأهلي وبنك مصر، يستحوذان على أعلى سعر لـ الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.18 جنيه لـ العملة السعودية.

أدنى سعر شراء ريال سعودي في مصر

كذلك، لا يزال سعر الريال أمام الجنيه يتداول عند أدنى مستويات شراء بالبنوك المحلية في المصرف المتحد، عند 4.04 جنيه، للتعاملات المسائية اليوم.