برومو مسلسل «الآنسة فرح» قبل عرضه يوم 31 أكتوبر (فيديو)

أطلقت منصة «شاهد» الإعلان الرسمي للجزء الرابع من مسلسل «الآنسة فرح» بعد عرض 3 مواسم ناجحة على المنصة «vip»، وسيبدأ عرض الجزء الرابع بدءا من 31 أكتوبر على شاشة «mbc4».

مسلسل «الآنسة فرح» هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير «Jane The Virgin»، وقد انتهى أبطاله من تصوير 5 مواسم من المسلسل مثل النسخة الأصلية بإجمالي 110 حلقات على مدار 3 سنوات.

ومن جانبها قالت الفنانة رانيا يوسف بشأن مسلسل «الآنسة فرح»، إننا في حاجة ماسة لتقديم الكوميديا في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن العمل دمه خفيف، وأحبه الشارع المصري والعربي، وتمنت أن تنال الحلقات الجديدة إعجاب الجميع مثلما فعلت الأجزاء الماضية.

معلومات عن مسلسل «الآنسة فرح»

وقد حصد أجزاءه الثلاثة العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية، كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه، تدور أحداث «الآنسة فرح»، حول الفتاة فرح التي تلقح صناعيًا بالخطأ، وبالصدفة يكون التلقيح لمالك الفندق التي تعمل به.

وفي الوقت ذاته تكون هي مخطوبة لشخص آخر، وتتطور الأحداث مع كليهما خلال الحلقات، وقررت الجهة المنتجة أن تصنع منه أكثر من جزء بسبب النجاح الكبير، ونسبة المشاهدات العالية للمسلسل، منذ طرح الجزء الأول.

أبطال مسلسل الآنسة فرح

مسلسل الآنسة فرح، يضم عدداً من النجوم الذين شاركوا في الجزء الأول منهم تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، أسماء أبو اليزيد، هبة عبدالعزيز، جيلان علاء، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، وانضم في الجزء الثالث من المسلسل الإعلامي شريف نور الدين في أول تجاربه التمثيلية.