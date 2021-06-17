رانيا يوسف عن مسلسل الآنسة فرح: أسعى لتقديم أدوار جديدة

حققت الفنانة رانيا يوسف، نجاحا كبيرا ببطولتها مسلسل الآنسة فرح، الذي عرض منه عدة أجزاء خلال الفترة الماضية، وتركت بصمة كبرى لدى المشاهدين المصريين والعرب، وهو العمل الذى شارك فيه بطولته أسماء أبو اليزيد.

رانيا يوسف: الآنسة فرح وجبة خفيفة للشارع المصري والعربي

رانيا يوسف قالت لـ«الوطن»، إنها وافقت على بطولة مسلسل الآنسة فرح، «لأننا في حاجة ماسة لتقديم الكوميديا في الوقت الحالي، العمل دمه خفيف، وأحبه الشارع المصري والعربي، وأتمنى أن تنال الحلقات الجديدة إعجاب الجميع مثلما فعلت»

رانيا يوسف: الآنسة فرح خطوة جريئة فى مسيرتي

وعن تقديمها دور أم في الآنسة فرح، قالت «خطوة جريئة، لكن في النهاية أنا فنانة على أن أسعى لتقديم أدوار جديدة ومختلفة، فلا أرى مشكلة في أن أظهر أمًا، أو أن أظهر في دور الأخت الكبيرة، كما أنني ليس لدي مانع في أن أقدم دور رجل كبير، أنا أحب التمثيل وسأعمل واجتهد لتقديم كل الأدوار، وما يهمني هو أنني لا أقدم أدوارًا متكررة، أما عن فكرة الأم فأنا فى الحقيقة أم لبنتين، واحدة 20 عاما وأخرى 17 عاما، وأرى أن الدراما تعكس المجتمع، وفى الوقت الحالى الأمهات يهتممن بأنفسهن، فنرى أمهات فوق الستين ويذهبن إلى الجيم ويحرصن على مظهرهن وأناقتهن، فمش شرط علشان أكون أم يكون شعرى أبيض».

رانيا يوسف هي بطلة الآنسة فرح، ويضم عددا من النجوم الذين شاركوا في الجزء الأول منهم تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، أسماء أبو اليزيد، هبة عبدالعزيز، جيلان علاء، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، وانضم في الجزء الثالث من المسلسل الإعلامي شريف نور الدين في أول تجاربه التمثيلية.

الآنسة فرح للفنانة رانيا يوسف يتناول حكاية فرح بمشاكلها وأفراحها وأحزانها التي تمر بها خلال الأحداث، فتبدأ الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها الى ان تقابل مشاكل وأزمات جديدة.