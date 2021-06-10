انطلاق تصوير الجزء الرابع من مسلسل «الآنسة فرح»

أعلن الفنان تامر فرج عبر حسابة بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بدء تصوير الجزء الرابع من مسلسل «الآنسة فرح».

وقال تامر فرج خلال الفيديو: «مشغول عنكم الفترة دي بسبب مسلسل الآنسه فرح، بدأنا التصوير من أمس شايفين شكلنا عامل إزاي من التصوير.. انتظروا القبطان ماجد الألفي في الآنسة فرح».

مسلسل «الآنسة فرح»

وقد لاقى مسلسل «الآنسة فرح» نجاحا كبيرا بأجزائه الثلاثة، وهو مأخوذ عن فورمات أمريكي لمسلسل «Jane The Virgin»، الذي طرح عام 2014.

وتدور أحداث «الآنسة فرح»، حول الفتاة فرح التي تلقح صناعيًا بالخطأ، وبالصدفة يكون التلقيح لمالك الفندق التي تعمل به، وفي الوقت ذاته تكون هي مخطوبة لشخص آخر، وتتطور الأحداث مع كليهما خلال الحلقات، وقررت الجهة المنتجة أن تصنع منه أكثر من جزء بسبب النجاح الكبير، ونسبة المشاهدات العالية للمسلسل، منذ طرح الجزء الأول.

مسلسل «الآنسة فرح» من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، بسنت النبرواي، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، وهو من سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، وإخراج وائل فرج، فيما يشهد الجزء الثالث انضمام بعض الفنانين، منهم الفنان محمد العمروسي، والطفل آدم وهدان، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.