تعليم بورسعيد تحقق في واقع تهديد طالبتين لزميلتهما بمطواة

أعلن نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم، فتح تحقيقا موسعا في واقعة تهديد طالبتين لزميلتهما بمدرسة بورفؤاد التجارية، موضحا إصدراره قرارا باستبعاد مديرة المدرسة لحين الانتهاء من التحقيقات.

«باهي»: الواقعة منذ 10 أيام

وقال وكيل التربية والتعليم في تصريح لـ«الوطن»، إن رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تداولوا مقطع فيديو منذ 10 أيام، أظهر فتاتين تهددان زميلتهما بسلاح أبيض، لافتا إلى أن التحقيقات كشفت عن هوية الطالبتين وجرى اتخاذ قرارا بفصلهما.

وأضاف محمود بدوي، مدير إدارة بورفؤاد التعليمية، أن الإدارة شكلت لجنة لمتابعة المدرسة يوميا: «لن نسمح بالخروج عن القوانين واللوائح المتبعة في المدارس ومن يخالفها سيتعرض للمسائلة القانونية».

مديرة المدرسة المقالة ترفض التصريح: أنا مظلومة

ورفضت أماني شكري مديرة مدرسة بورفؤاد التجارية ببورسعيد التعليق على الواقعة في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، مكتفية بترديد عبارة: «أنا مظلومة».

يذكر أن مديرة المدرسة تولت مهامها قبل 6 أشهر بعد أن شغلت منصب وكيل للمدرسة لمدة 4 سنوات كما وتضم المدرسة نحو 600 طالبة.

كانت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تداولت فيديو لطالبتين بالزي المدرسي تهددان زميلتهما بالقتل وفي يد إحادهما سلاحا أبيضا، ما أثار حالة من الذعر بين أهالي بورسعيد وخاصة أولياء أمور الطلاب في المدرسة، ووصل صدى الواقعة إلى مديرية التعليم التي قررت فتح تحقيقا في الواقعة واستبعاد المديرة من منصبها.