طالبتان تهددان زميلتهما بالقتل بمطواة في بورسعيد «فيديو»

تناولت صفحات التواصل الاجتماعي ببورسعيد فيديو تظهر فيه طالبتان بالزى المدرسي وبمكياج صارخ تهددان زميلتهما بقتلها وهما ممسكات سلاح أبيض «مطواة».

وقالت الطالبتان فى الفيديو، إنهما في انتظار زميلتهما «بسنت» فى بورفؤاد الساعة الخامسة لتأخذ «المطواة» التى كانت تريدها ولكن ستأخذها ورأسها بجانب جسدها، بحسب إدعائهما.

وفتحت طالبة منهما المطواة بشكل احترافى لزميلتها، قائلة «مش عاوزة تعورك، لترد عليها زميلتها: لا دي حبيبتى مش هتعورني بس تيجي تأخذ المطواة بشكل مختلف».

التربية والتعليم تبدأ التحقيق في الواقعة

ومن جانبه، أعلن مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، أنه يجرى التحقيق فى الواقعة لمعرفة هوية الطالبتان والمدرسة التى تنتميان إليها، ومحاسبة إدارة المدرسة التى سمحت لهما بالدخول بمطواة والتصوير فيها إذا ثبتت صحة الواقعة.

باهي: لن نتستر على المخالفين أو المتقاعسين عن أداء واجبهم الوظيفى

بينما أوضح الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أنه على الجميع بذل المزيد من الجهد تحت مظلة فريق عمل واحد، مشيرا إلى أن تعليم بورسعيد لن يتستر على المخالفين أو المتقاعسين عن أداء واجبهم الوظيفى.

ووجه باهي بتكثيف المتابعة على مدارس المحافظة بالكامل ورفع تقارير دورية بالنتائج بكل شفافية لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والإدارات المعنية.

وشدد وكيل الوزارة على التكامل وتضافر الجهود كل فى اختصاصه والعمل الجاد وتغليب المصلحة العامة حفاظا على مكانة تعليم بورسعيد التى يشيد بها القاصى والدانى على مستوى الجمهورية والمكتسبة على مدار أعوام سابقة.

ووجه باهى الشكر إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على دعمه الدائم للمنظومة التعليمية بالمحافظة وللعاملين بالحقل التعليمى على كل ما يبذل من جهد حقيقى يهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية وانضباتها.

رواد التواصل الاجتماعي: محاسبة المدرسة التى سمحت لهما بالدخول بسلاح أبيض

وأشار رواد صفحات التواصل الاجتماعي إلى أن زي الطالبتان يثبت أنهما من مدرسة بورفؤاد التجارية الفنية بمدينة بور فؤاد، وطالبوا بضبطهما ومحاسبتهما، وكذلك المدرسة التى سمحت لهما بدخول المدرسة بسلاح أبيض.

وأوضحوا أن المدارس فى بورسعيد تشهد حالة من التسيب داخل المدرسة وتوجد حالات متعددة لدخول الطلاب بسلاح أبيض، بينهما إصابة طالب لزميله بسلاح أبيض فى مدرسة محمد السيد المشتركة.

وأكدوا أن تصرف الطالبتان جاء نتيجة تسيب وإهمال من المدرسة قبل ولى الأمر، وأن بعض المدارس فى بورسعيد بها مدرسين ومدرسات يعتدون على الطلاب وأولياء الأمور ما يجعل الطلاب يقلدوهم.