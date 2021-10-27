طقس بورسعيد اليوم.. استمرار الصيد والاستعداد لاستقبال موسم أمطار

شهدت محافظة بورسعيد طقسا مشمسا، صباح اليوم، ومن المنتظر أن يسود مساء طقس مائل للبرودة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث بلغت درجة الحرارة 26 درجة مئوية وستنخفض إلى 23 درجة مساء وغير متوقع سقوط الأمطار خلال الأسبوع القادم لكن يسود الطقس غيوم خلالهما.

وحرص الطلاب فى مدارس بورسعيد على ارتداء ملابس أكثر دفئا تحسبا للتقلبات الجوية ومنعا للإصابة بنزلات البرد فى ظل جائحة كورونا، كما تستمر حملات التنفيذين بأحياء بورسعيد لتطهير بالوعات الأمطار وإزالة تجمعات الأتربة على جوانب الشوارع لضمان عدم تكدس مياه الأمطار حال سقوطها.

وطالب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التنفيذين بالاستعداد المكثف لاستقبال موسم الشتاء، والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحى ومتابعة كفاءتها أولا بأول، وإقامة مصارف لمياه الأمطار تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار، تحسبا لسقوطها بغزارة في موسم الشتاء المقبل ومواجهة أي تقلبات في الأحوال الجوية.

استمرار حركة الصيد بالميناء البحري فى بورسعيد

ومن جانبه، أعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري، أن مراكب الصيد عادت صباح اليوم إلى رصيف الميناء دون أي عقبات تواجههم بسبب تقلبات الطقس، حيث إن الأمواج كانت مستقرة ووصل ارتفاعها من 2 إلى 5 أمتار وهي أجواء أمنة للصيد.

وأوضح المصدر، أنه جرى تفريغ الأسماك التى اصطادتها المراكب على رصيف الميناء، مؤكدا استمرار فتح ميناء الصيد البحري لاستقرار حالة الطقس.

18 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

من جانب أخر، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، استقرار الطقس فى موانىء بورسعيد واستمرار حركة الملاحة فيهم.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن أخرى، كما يتواجد على أرصفة ميناء غرب بورسعيد سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وأكدت موانئ بورسعيد، أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.