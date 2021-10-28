مصرع شخص وإصابة 6 في حادث انقلاب سيارة على طريق صحراوي العياط

شهد الطريق الصحراوي بالعياط، حادث أليم اليوم، عندما لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وتوجهت أوناش المرور لمحل الحادث لرفع الحطام.

بلاغ بالحادث

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوي في العياط يفيد وقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وفاة وإصابات في حادث طريق العياط الصحراوي

وأسفر الحادث عن وفاة «طه عبيد محمد»، 26 سنة، بعد إصابته باشتباه نزيف بالمخ ونزيف من الأنف والفم وكدمه بالعين اليسرى، وإصابة كل من: «رزق عبدالرحمن صالح» 28 سنة، بكدمه بالكتف الأيمن، «كريم حماده عبدالمنعم» 19 سنة، بكدمات بالظهر والرقبة وجرح بالساق اليسرى، «أحمد فتحي محمد» 35 سنة، بكدمات بالضلوع والساق اليمنى، «إبراهيم عبدالحكيم عبدالحكيم» 42 سنة، بكدمة بالكتف الأيمن، «عيد عبدالرحمن حسن» 58 سنة، بكدمة بالصدر والرأس، و«شريف قطب لطفى» 45 سنة، بكدمات بالظهر والصدر، وجرى نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج.