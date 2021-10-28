تحذيرات مهمة من «حواوشي المدارس».. وجزار: هذه محتوياته

بينما تشن مديريات الطب البيطري حملاتها في المحافظات، مسفرة عن ضبط 3 طن 82 كجم لحوم ومصنعاتها وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر في محافظة الجيزة، تم على إثرها تحرير 9 محاضر بالمخالفات، حذر الدكتور محمد سامي، أخصائي التغذية في المركز القومي للبحوث، من الأكل التيك أوي، أو سندوتشات الكبدة والسجق في عربات الكبدة بالشوارع أو على الطرق السريعة خاصة المصنوعة من لحوم مجهولة المصدر.

تصيب أطفال المدارس بالتسمم

وقال سامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن جميع السندوتشات التي يتم بيعها في الأسواق تتسبب في إصابة المواطنين بالتسمم وخاصة الأطفال مع دخول المدارس وأثناء الخروج للتنزه في المناسبات، مناشدا المواطنين التأكد من سلامة الغذاء الذي يتناولنه خارج المنزل وذلك بالتأكد من سلامة المكان والنظافة.

وحذر جزارون في شعبة القصابين بالغرف التجارية، من انتشار اللحوم المجهولة، والتي تنتشر في عربات الشوارع بأسعار لا تعكس القيمة الحقيقية لجرامات اللحوم بها، مشيرين إلى أن رغيف الكبدة والسجق بقيمة جنيه واحد تثير شكوك في طبيعة هذه المواد.

وقال عضو الشعبة، سعيد زغلول لـ«الوطن» إن أغلب هذه العربات التي تنتشر في المواقف والأسواق والميادين العامة والطرق، تبيع «البوش والشكلة والدوبلر والشغت» والتي هي عبارة عن فتافيت عظام وجلود وبقايا دهون ودم.

60% من محتويات الرغيف دهون

ويشير سعيد زغلول، إلى أن «البوش» يباع بـ20 جنيه للكيلو في المجازر، بالإضافة إلى أن «الشكلة» أو «الشغت» الملقى على الأرض في المجزر أثناء الذبح يباع لأصحاب محلات الحوواشي بـ7 جنيهات للكيلو، وأن رغيف الحواوشي يتكون من 60% من هذه المواد، بالإضافة إلى مكسبات رائحة وطعم وبهارات لإخفاء الرائحة وإعطائه مذاق جيد.