«هيكل»: مصر تتوسع في استخدام شبكة الغاز بدلا من البنزين والسولار

قال رجل الأعمال أحمد هيكل، إن مصر تتوسع في استخدام وبناء شبكة من الغاز الطبيعي بدلاً من المنتجات البترولية السائلة التي باتت تسيطر على الاقتصاد المصري لسنوات عدة.

وأضاف «هيكل» في كلمته في النسخة السنوية الخامسة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» تحت شعار «الاستثمار في الإنسانية» والمستمر على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 26 أكتوبر إلى 28 أكتوبر 2021، أن الحكومة استطاعت خلق إطار عمل لتسهيل نقل حاويات الغاز الطبيعي المضغوط عبر الشواحن إلى المناطق البعيدة التي تفتقر شبكة تغطية محطات الغاز الطبيعي والتي استطاعت توصيل الغاز إلى العديد من المنازل لتخدم حوالي 20-25 ألف عميل.

التوجه نحو استخدام الغاز الطبيعي

وتابع أن التوجه نحو استخدام الغاز الطبيعي كان له تأثير واضح على العديد من القطاعات الأخرى، وعلى رأسها قطاع التعدين الذي كان يعتمد على الديزل وقطاع الزراعة الذي استطاع حاليا توليد كهرباء من محطات طاقة شمسية مهجنة وغاز طبيعي.

وأردف أن هذا التوجه الحكومي أدى إلى تحسين الطاقة الإنتاجية ككل، نتيجة لاستخدام مزيج من الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية كبديل للمنتجات السائلة، بالإضافة إلى خلق العديد من فرص العمل من خلال زيادة عدد سائقي الشاحنات؛ لذا تمكنت الحكومة من إنشاء نظام بيئي متكامل في مجال معين.

تحسين كفاءة استخدام مصادر الطاقة المختلفة

وعن استراتيجية بناء اقتصاد أكثر استدامة، شدد «هيكل» على أهمية العمل على الحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة الوظائف الخضراء، مؤكداً على ضرورة توجيه جميع الاستثمارات في المجالات المختلفة لتكون صديقة للبيئة، وذلك بهدف تحسين كفاءة استخدام مصادر الطاقة المختلفة من أجل تحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة والحد من مخاطر تدهورها.