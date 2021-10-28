مذكرة تعاون بين مصر وجنوب السودان لحل المشاكل المائية

وقع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، ومناو بيتر وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، مذكرة تفاهم تنص عليه حل مشكلات الري وإدارة المياه والفيضانات بعدد من المقاطعات بدولة جنوب السودان.

وقال عبد العاطي، إن التعاون مع جمهورية جنوب السودان عميق ومثمر في جميع قطاعات الري لتحقيق التنمية والمستدامة.

وأضاف «مناو بيتر» وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان، «نتطلع دائما للتعاون مع مصر في مجال الموارد المائية والاستعانة بالخبرات المصرية لحل المشكلات المائية والمتعلقة ببحر الغزال بجنوب السودان».

ويختتم أسبوع القاهرة للمياه الرابع أعماله اليوم الخميس، وقد انطلقت أعماله الأحد الماضي بمشاركة نحو 1000 مسؤول ومستمع وعدد من المسؤولين الدوليين، وعقد الأسبوع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.