وزير الري يطلع نظيره الأردني على تجربة مصر في إدارة المياه

التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، المهندس محمد النجار، وزير المياه والري الأردني، حيث اطلع الأخير على تجربة مصر في مجال إدارة المياه وإعادة الاستخدام.

تحديث المواصفات القياسية لمعالجة المياه

واستعرض النجار الوضع المائي بالأردن، وما تعانيه بلاده من شح مائي حاد، دفعها للجوء لإعادة استخدام المياه، مع تحديث المواصفات القياسية لمعالجة المياه، مشيدا بالتجربة المصرية في مجال إدارة المياه وإعادة الاستخدام، معربا عن تطلعه للتعاون المشترك وتبادل الخبرات في هذا الشأن.

استخدام مياه تصل ملوحتها إلى 3000 جزء في المليون

وأشارت وزارة الموارد المائية والري، في بيان لها اليوم، إلى أنه تم بحث سبل تبادل الخبرات بين المزارعين من خلال إيفاد بعض المزارعين الأردنيين لمصر، للتعرف على تجارب المزارعين المصريين في استخدام نظم الري الحديث والزراعة باستخدام مياه تصل ملوحتها إلى حوالي 3000 جزء في المليون.

طريقة القمح المبرد تختصر فترة الزراعة إلى 3 أشهر

ودعا الدكتور عبد العاطي، الوزير الأردني لزيارة محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي تعد الأكبر علي مستوى العالم بطاقة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، وزيارة المركز القومي لبحوث المياه والاطلاع على التجارب الحالية لزراعة القمح على مياه مالحة، بالإضافة لطريقة القمح المبرد التي تختصر فترة الزراعة إلى 3 أشهر فقط مما يتيح الزراعة مرة أخرى.

تأهيل الترع والمساقي والري الحديث

وقالت وزارة الموارد المائية والري، في البيان، إنه تم استعراض موقف المشروعات المائية في مصر، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والري الحديث وإعادة استخدام مياه الصرف وتحلية مياه البحر والحماية من أخطار السيول، حيث أبدى الوزير الأردني رغبته في التعاون مع مصر في هذه المجالات، بالإضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل الآبار.