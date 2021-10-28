المصيلحي: حذف البطاقة التموينية لمن يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيه

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن من بين المواطنين الذين ستشملهم عملية تنقية البطاقات التموينية المستمرة، كل مواطن يصل استهلاكه للكهرباء 800 جنيه فأكثر.

التموين: نهدف لتوصيل الدعم لمستحقيه

ونوه وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي له عقده في مقر وزارة التموين منذ قليل، بأن هذا الإجراء يأتي من بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لوصول الدعم لمستحقيه، مؤكدا أن الوزارة تهدف من تنقية البطاقات حذف غير المستحقين من أجل الحفاظ على وصول الدعم لمستحقيه.

وتابع وزير التموين، أنه لا تهاون في حماية الفئات الأكثر احتياجا داخل المنظومة للحد من استغلال البطاقات الخاصة بهم في عمليات غير قانونية، محذرا مجددا من ترك البطاقة لدى البقال أو المخبز.

وأشار وزير التموين، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن تنقية البطاقات التموينية مستمرة، بالتعاون مع الرقابة الإدارية و وزارة الاتصالات.