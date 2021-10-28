التموين تكشف مصير أصحاب «بطاقة السيسي».. تنقلت بين المنيا وأسيوط

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مصير الأسرة التي كانت تصرف سلعا مدعومة ببطاقة تموين تحمل اسم الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنّ الأسرة تنقلت بين محافظتي أسيوط والمنيا، وتبيّن أنّ عائلها «سيدة» وليست «رجل»: «البطاقة اتشالت من قواعد بيانات التموين، والأسرة اللي كانت بتصرف بيها مش هتتعاقب».

موقف «التموين» من بطاقة تحمل اسم الرئيس السيسي

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد اليوم في ديوان عام الوزارة، كشف خلاله عن موقف السلع الأساسية والرصيد الاستراتيجي منها، أنّ الوزارة تتابع الأمر، وستتخذ موقفا قانونيا وراء المتسبب في أن يكون هناك بطاقة تموينية باسم الرئيس السيسي، موضحا اكتشف وجود بطاقة تموينية باسمه في 2018، تحصل على مقررات تموينية شهريا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدّث خلال افتتاح مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة بمدينة 6 أكتوبر، قائلا إنّ الحكومة اكتشفت وجود بطاقة تموين تحمل اسمه في محافظة المنيا، وتصرف مقررات تموينية شهريا.

وزير التموين: اكتشاف بطاقات بأسماء وزراء أثناء عمليات التنقية

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنّ الوزارة اكتشفت أثناء تنقية البيانات التموينية في 2019، ظهور الكثير من البطاقات تحمل اسم وزراء، وجرى حذفها على الفور من منظومة الدعم التمويني.

وتابع المصيلحي، أنّ الميكنة التي تعتمد عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية في الوقت الحالي، تعتمد على تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي لتلافي المشكلات المشابهة.

وفي سياق متصل، شدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على عدم وجود قرار حتى الآن بإضافة المواليد على بطاقات الدعم، موضحا أنّ الإضافات مرتبطة بالفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية فقط، وحال توافر الإجراءات لإضافة المواليد سيتم الإعلان عن الشروط كاملة.