وزير التموين: اكتشاف بطاقات بأسماء وزراء أثناء عمليات التنقية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد قرار بإضافة المواليد على بطاقات الدعم، وأن الإضافات مرتبطة فقط بالفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

وأوضح وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي له عقده منذ قليل في ديوان عام الوزارة، أنه تم الربط مع وزارة التضامن، ولن يكون هناك شخص فقير ليس لديه بطاقة تموين.

بطاقات تموين بأسماء وزراء

ونوه الدكتور علي المصيلحي، إلى أن مشكلة وجود بطاقة بالرقم القومي للرئيس السيسي مشكلة قديمة، وأنه أثناء التنقية في 2019 ظهر أسماء كثيرة لوزراء، وحاليا نتلافى كل هذه المشكلات من خلال «سيستم» زكي يعمل من خلال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أنه تم تشكيل لجان مراجعة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك، ولم يتم معاقبة صاحبة البطاقة، وتم إزالة الرقم وهناك إجراء قانوني وراء متابعة المتسبب في هذا الأمر، وكان هناك عشوائيات كثيرة في بطاقات التموين وتم التعامل معها.