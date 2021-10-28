وفاة الفنان الأردني جميل عوّاد عن عمر يناهز الـ84

أعلن نقيب الفنانين الأردنيين الفنان حسين الخطيب وفاة الفنان والكاتب الأردني جميل عوّاد، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الخميس عن عمر يناهز الـ84 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

نقيب الفنانين الأرديين ينعي وفاة الفنان جميل عواد

ونشر الفنان حسين الخطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نعي للفنان الراحل، قائلًا: «تعزية ومواساة، أنعى لحضراتكم وفاة الزميل الفنان الكبير جميل عواد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد ظهر اليوم الخميس».

وأضاف الخطيب:«معزيا الزميلة جوليت عواد وأهله والزملاء ومحبيه سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون».

فجر السعيد تنعي وفاة جميل عواد

كما قامت الإعلامية فجر السعيد بتقديم التعزية إلى أسرة الراحل، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات الشهير «تويتر» صور للفنان جميل عواد، وعلقت عليها قائلة: «وفاة الفنان الأردني الرائع جميل عوّاد خالص العزاء لعائلته الكريمه وللأردن الشقيق والوسط الفني الأردني، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وُلد جميل عواد 25 أبريل عام 1937 بمدينة إربد شمالي الأردن، وقام بدراسة هندسة الديكور وعمل رئيسًا لقسم الفنون التشكيلية في قسم الثقافة والفنون عام 1964، عمل في التلفزيون الأردني عند افتتاحه عام 1968 ونال شهادة الإخراج السينمائي من جامعة القاهرة، كما اشتهر بأدوار الشدة والحزم.

أبرز أعمال جميل عواد

ومن أبرزالأعمال الفنية التي شارك فيها: مسلسل البحث عن صلاح الدين، شجرة الدر، حارة أبو عواد، شئ من الماضي، والتغريبة الفلسطينية، والمطاريد، ووجه الزمان، ونمر بن عدوان، وغيرها من الأعمال.

وهو متزوج من الفنانة الأردنية جولييت عواد، وحصل على جائزة تقديرية عن فيلم «الغصن الأخضر»، كماحصد جائزة أخرى عن فيلمه «السوسنة».