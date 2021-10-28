فاتن موسى ومصطفى فهمي ومحاولات لإعادة المياه لمجاريها بينهما من جديد

لا تزال قصة الإعلامية اللبنانية، فاتن موسى، والفنان مصطفى فهمي، تشعل الرأي العام ومحركات البحث، خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلن مصطفى فهمي خبر انفصاله عن زوجته بشكل مفاجئ.

وعلمت «الوطن» أن هناك محاولات لتقارب وجهات النظر بين فاتن موسى ومصطفى فهمي، وإعادة المياه لمجاريها، خاصة من طرف فاتن موسى، لاسيما بعد البيان الذي كانت أصدرته اليوم.

إعادة المياه بين فاتن موسى ومصطفى فهمي

بيان فاتن موسي، الذى صدر عبر حسابها الرسمي بـ«انستجرام»، أوضحت فيه بأن زوجها الفنان مصطفى فهمي، طلقها بشكل فيه مراوغة، وأنها علمت بخبر الانفصال من خلال محاميتها، سناء لحظي.

وأكد البيان، على أنها كانت قد سافرت إلى بلدها لبنان من أجل حضور خطوبة شقيقتها منى، وفي ذلك الوقت كانت حياتها مع مصطفى فهمي جيدة للغاية، حيث إنه كان من المقرر أن يحضر، إلا أنه اعتذر في اللحظة الأخيرة بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة بيروت مؤخرا، خصوصا وأنه كان مرتبطا بظروف عمل، وخشى من تصاعد الوضع الأمني في بيروت.

فاتن موسي: تفاجأت بخبر انفصالي عن مصطفى فهمي

فاتن في بيانها، نفت تماما وجود أي خلافات بينهما، وأن خبر الانفصال والطلاق كان مفاجأة لها، مؤكدة أن العلاقة لم تكن قد شهدت أي توتر يؤدي إلى الانفصال أو الطلاق مع مصطفى فهمي.

ونفت فاتن موسي، بأن الطلاق قد حدث بشكل هادئ وطبيعي، نظرا لأنها لم يكن لديها أي معلومة عن الانفصال أو الطلاق، قائلة «غير صحيح أبدا وعار تماما عن الصحة حيث إنها لم تكن على علم بطلاقها الذي تمّ غيابيا، إلا من خلال محاميته والسوشيال ميديا فقط كما سلف ذكره، مؤكدة بأن زوجها الفنان مصطفى فهمي، لم يعلمها بالطلاق ولم يتفق معها على أي شيء، وبأنه لا يرد على اتصالاتها عبر موبايله الشخصي حتى هذه اللحظة لاستيضاح الأمر».