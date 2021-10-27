كشفت المحامية سناء لاحظي، موكلة مصطفى فهمي، عن انفصال الفنان عن زوجته الإعلامية فاتن موسى، مؤخرًا، وبشكلٍ رسمي، نافية ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن وقوع خلافات بينهما، أو تقديم بلاغات، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

سناء لاحظي: مصطفى فهمي يحتفظ بأسباب الطلاق لنفسه

وقالت سناء لاحظي، في تصريح لـ«الوطن»، عن انفصال مصطفى فهمي عن زوجته فاتن موسى، إن موكلها يحتفظ بأسباب الطلاق لنفسه، ولم يُفصح عنها أبدًا حتى الآن، حتى لها، قائلة: «هو رأى أنه ينفصل عن زوجته، مع الاحتفاظ باحترامهما لبعض».

الطلاق لا يعني وجود كراهية بين الطرفين

وقالت سناء لاحظي، حول انفصال مصطفى فهمي عن زوجته فاتن موسى: «الطلاق ليس معناه إن هناك شخص يكره الطرف التاني.. الطلاق ليس معناه إن فيه كره أو إهانة، بالتأكيد هناك احترام متبادل».

فاتن موسى تحتفل بعيد ميلاد مصطفى فهمي بشكلٍ مختلف

وكانت الإعلامية فاتن موسى، احتفلت بعيد ميلاد مصطفى فهمي، في شهر أغسطس الماضي، خلال قضائهما إجازة الصيف في الساحل الشمالي، حيث جاء ذلك بحضور عدد كبير من الأصدقاء المُشتركين، إذ حرصت على نشر صور الاحتفال عبر خاصية الـ ستوري، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وحرصت فاتن موسى على الاحتفال بعيد ميلاد مصطفى فهمي، بشكلٍ مختلف، حيث أحضرت تورتة مكونة من ثلاثة أدوار ووضعت عليها صورة تجمعها بزوجها الفنان الكبير، كما جمعت بينهما رقصة رومانسية.

مصطفى فهمي يُشارك في مسلسل الحرير المخملي

ويُشارك الفنان مصطفى فهمي في مسلسل الحرير المخملي، حيث يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية حاليًا، ويُشاركه البطولة كل من داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبري.