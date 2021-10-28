حبس سائق «توكتوك» 4 أيام لاتهامه بدهس طالبة في المحلة

أمر رئيس نيابة مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، اليوم الخميس، بإشراف المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية، بحبس سائق «توكتوك» متهم بدهس طالبة، حال سيرها أمام أبواب مدرسة قرية «دمرو»، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

المحامي العام يقرر حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات

كما شدد المحامي العام في تعليماته إلى مساعديه بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وسماع أقوال شهود الواقعة، وأسرة الطالبة الضحية، والسائق المتهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

دهس طالبة أمام مستشفى «دمرو» بمركز المحلة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة، يوثق لحظات دهس سائق «توكتوك» للطالبة، أمام مستشفى «دمرو»، بينما كان يسير بسرعة جنونية، على طريق السوق، مما أسفر عن إصابتها بنزيف داخلي في المخ، وتم الدفع سيارة إسعاف لنقلها إلى طوارئ مستشفى المحلة العام.

تفاصيل حادث دهس سائق «توكتوك» لطالبة أثناء القيادة بسرعة جنونية

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد عصام مصطفى، مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغات من الأهالي بدهس سائق «توكتوك» لطالبة، تم نقلها للمستشفى العام في حالة خطيرة.

وكشف شهود الواقعة، من مواطني قرية «دمرو»، بمركز المحلة، عن أن الطالبة ضحية الحادث كانت تقف على جانب الطريق، برفقة إحدى زميلاتها، أثناء قدوم مركبة الـ«التوكتوك» المتسببة في الحادث، بسرعة جنونية، ليحاول سائقه تجاوز «توكتوك» كان يسير أمامه، إلا أن المقود اختل في يده، مما تسبب في اصطدامه بالمركبة الأخرى، متسبباً في انقلابها، ودهس الطالبة التي سقطت على الأرض مصابة بنزيف داخلي في المخ.