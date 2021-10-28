5 إجراءات يجب اتباعها قبل ذهاب الأطفال للمدرسة لحمايتهم من كورونا

عودة المدارس بالتزامن مع قرب ذروة الموجة الرابعة من «كوفيد 19»، أمر قد يزيد من مخاوف أولياء الأمور، نتيجة لاحتمالية إصابة الأبناء بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع وزارة الصحة والسكان من خلال مبارة «جيل بكرة يكبر بصحة» لتقديم عدد من النصائح لاتباعها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» الإجراءات التي يجب أن تتأكد منها قبل ذهاب أطفالك إلى المدرسة، لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

إجراءات تأكد منها قبل ذهاب أطفالك إلى المدرسة

1- غسيل أيديهم بالماء والصابون بشكل مستمر طوال اليوم.

2- إعطاؤهم الطعام والشراب الخاص بهم بشكل مغلق ونظيف.

3- حثهم على تطهير الأيادي بشكل مستمر باستخدام المطهرات.

4- حثهم على تفادي التزاحم والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في المدرسة.

5- عدم مشاركة زملائهم الأدوات الشخصية لمنع انتقال العدوى.

زوال الأعراض مؤشر للتعافي

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي، المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات سابقة، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

إجمالي المتعافين

أما عن إجمالي المتعافين في مصر، فذكر مساعد وزيرة الصحة أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 327286، من ضمنهم 276358 حالة شفيت، و18428 وفاة.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول، بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، إذ خصصت عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335»، ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف، ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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