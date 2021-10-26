هل يؤثر إلغاء حالة الطوارئ على انتظام الدراسة؟.. قانوني يجيب (فيديو)

كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، عن أنّ قرار إلغاء مدّ حالة الطوارئ في مصر الذي صدر أمس، يؤثر على العملية الدراسية وفقا للتعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الطوارئ في مصر، مشيرا إلى أنّ التعديلات كانت تقضي بإعطاء جهة الإدارة سلطة تعطيل الدراسة لأسباب صحية، كما حدث العام الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

تعطيل الدراسة لأسباب صحية

وقال فوزي لـ«الوطن»، تعقيبا على قرار عدم مد حالة الطوارئ، إنّ قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 58، شهد العديد من التعديلات عليه بناء على حالة الطوارئ المعلنة، مكنت للسلطة الإدارية اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون، وبينها فرض عدد من القيود، مثل سحب ترخيص الأسلحة وتكليف بعض الأشخاص في أداء أعمال، ومؤخرا أضيف تعطيل الدراسة لأسباب صحية وحالة الطوارئ الصحية وهكذا.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أنّ قرار إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، يعني انتهاء الأسباب الموجبة لفرض الطوارئ، موضحا أنّه نظام «استثنائي» ويوجد في العديد من دساتير العالم، مثل الفرنسية والأمريكية والبريطانية، ويقصد به «وقاية النظام العام في الدولة».

إلغاء حالة الطوارئ

وتطرق الدكتور صلاح فوزي، إلى موقف القضايا المحالة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، على خلفية قرار إلغاء حالة الطوارئ في مصر، موضحا أنّها تأخذ إجراءاتها الطبيعية لأنها أُحيلت قبل قرار إلغاء مد حالة الطوارئ، بينما يختلف الأمر بالنسبة للقضايا التي لم تُحال حتى الآن لمحاكم أمن الدولة طوارئ.

قانون الطوارئ

وواصل: «يترتب على وجود حالة الطوارئ، أنّ من يخالف التدابير توقع عليه عقوبات من قبل محاكم أمن الدولة طوارئ، وهي إما محاكم ابتدائية أو استئنافية، إلا أنّ ما يصدر من تلك المحاكم ليس له طرق طعن إلا التصديق على الأحكام من السلطة المختصة، التي تملك إما التخفيف أو وقف التنفيذ أو إلغاء العقوبة».

السيسي يلغي مد حالة الطوارئ

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، متابعا: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة في جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار».