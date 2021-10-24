التضامن: الكشف على 900 سائق حافلات مدرسية خلال أول أسبوعين من الدراسة

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، مشيرة إلى أنه تم الكشف على 900 سائق خلال أول أسبوعين من العام الدراسي الجاري 2021/2022، بمحافظات «القاهرة، الجيزة، أسيوط، البحيرة، مطروح وسوهاج».

12 سائقا يتعاطون الحشيش والترمادول

وأشارت وزيرة التضامن، في بيان صادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، اليوم، أنه ثبت تعاطي 12 سائقا، للمواد المخدرة «حشيش، ترمادول»، مؤكدة على أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة

وأكدت القباج على استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، مؤكدة على أن من يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .‬

من جانبه قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم تنفيذ 35 حملة مفاجئة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، حيث يتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الفصل الدراسي وتستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة.

إخطار التعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل

وأشارت إلى أنه يتم أيضا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلقة، خاصة المحافظات التي يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب.

ولفتت إلى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.‬