جوناثان لي ريتشز.. أغرب رجل على وجه الأرض رفع قضية على «جينيس»

تحدثت الإعلامية قصواء الخلالي، عن حياة المواطن الأمريكي الأكبر في رفع القضايا على مستوى التاريخ، جوناثان لي ريتشز، والتي وردت قصته في كتاب «الأفكار السامية.. علم الاجتماع يتحدى الحكمة التقليدية» للباحثان جانيت روان وكارين سيلوروا، الصادر في عام 2014، موضحة أنه ولد في عام 1976 بولاية بنسيلفينيا الأمريكية، وله سجل إجرامي حافل بقضايا السرقة والاحتيال وغيرها من الجرائم.

سر شهرة جوناثان لي ريتشز

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها لبرنامجها «في المساء مع قصواء»، والمذاع على فضائية «CBC»، اليوم الخميس، أن سر شهرة هذا الرجل هو وصفه بأنه أكثر رجل على مستوى العالم في رفع الدعاوى القضائية بالتاريخ، إذ بلغ عدد القضايا التي رفعها لـ3800 قضية، منها قضايا رفعها على أسرته ووالدته، «موقفش عند كده، ده كمان رفع قضية على الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، والمغنية الشهيرة بريتني سبيرز، وأحد القتلة المتسلسلين في الساحل الغربي، وكيم كارديشيان وأسرتها، القراصنة الصوماليين، وشخصيات عامة باكستانية، وأفلاطون، والحزب النازي، وبرج أيفل وكان عايز يقاضي كوكب بلوتو».

وأوضحت أنه وبعد سجنه رفع قضية أخرى على إحدى شركات الطيران الخاصة واتهمهم في قضيته بإزعاج طائرات تلك الشركة له أثناء نومه في السجن، «قال أنا رفعت قضايا، وكنت بكتبها بإيدي لحد ما جالي مشاكل في أيدي والمعصم والعضلات، ومبقتش بقدر أكتب بأيدي اليمين بكتر القضايا اللي رفعتها».

وأكدت أن ما يقوم به هذا الشخص سببه الحصول على الأموال فقط، وكان يدعمه مجموعة من المحاميين الذين وجدوا فيه الشهرة نظير ما قام به من رفع لقضايا على شخصيات عامة في أمريكا وخارجها، «المحامين كانوا بيدعموه، ولكن المحاكم أعترضت على هذا الكم من القضايا اللي رفعها الشخص».

وتابع: «لما سمع أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتسجل الناس اللي عملت حاجات غريبة، ورفع قضية عليهم لأنه سمع أن الموسوعة هتحط اسمه ضمن أكثر الأشخاص رفعا للقضايا على مستوى التاريخ، واختصمها قضائيا والموسوعة خرجت ببيان أنها لن تقوم بإضافة اسمه، لأنه لم يقدم أي شيء مفيد للبشرية».