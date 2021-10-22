قصواء الخلالي تنعي المفكر حسن حنفي: كان فيلسوفا كبيرا ومجددا

قدمت الإعلامية قصواء الخلالي، خالص التعازي في وفاة الفيلسوف القدير الراحل حسن حنفى، إذ ذكرت أن رحيله يُعد خبرا محزنا بالنسبة لها وبالنسبة للكثيرين من المطلعين على دور هذا الرجل الذي يُعد قامة كبيرة للغاية، موضحة أن الراحل كان من الساعين والباحثين والمفكرين والفلاسفة الكبار في الوطن العربي آخر 100 عام، كما أنه أحد أهم الفلاسفة المعاصرين في الفترة الأخيرة.

الخلالي: حسن حنفي كان من الأسماء البراقة جدا في فكرة التجديد

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»، أن الراحل حسن حنفي كان من الأسماء البراقة جدًا في فكرة التجديد والتراث وغيرها، معزية نفسها والفلاسفة والمفكرين المصريين والعرب، وكل من قرأ لهذا الرجل والقامة الكبيرة، ولكل من وقف معه أو التقاه أو استفاد من فكر أو تجديد قدمه أو تراث ناقشه بشكل فلسفي، مضيفة: «ربنا يرحمه ونعزي أسرته».

حسن حنفي كان قامة فلسفية كبيرة

وأوضحت الإعلامية، أن الراحل حسن حنفي، كان قامة فلسفية كبيرة، وكان جريئا يدافع عن أفكاره بقوة، وكان لديه حجة دائمًا، ولا يتبنى رأيا إلا وهو يستطيع تقديم الحجج الذي يقدم بها هذا الرأي والإقناع بقوة كبيرة، «ده واحد من الأسماء الجريئة والملهمة والمعلمة وأستاذ للكثيرين مما تتلمذوا على يده، تتفق أو تختلف مع فكر المفكر أو فلسفة الفيلسوف، لكن يبقى له أنه بحث وأبحر في مجال العلم وقدم فلسفة ورؤية والعلم وأعمل العقل ودفع الآخرين لإعمال العقل، فواحد من الأسماء البراقة هو الدكتور حسن حنفي الله يرحمه».