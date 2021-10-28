البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة.. تعرف على حيثيات القرار

أصدرت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، في اجتماعها اليوم الخميس، الموافق 28 أكتوبر 2021، والتي انتظرها المواطنين على مدار الساعة الماضية ما جعلها تتصدر محركات البحث.

«المركزي» يحسم أسعار الفائدة

ووفقا لقرار البنك، فإنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

كما قررت لجنة السياسة النقدية، أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ ±(2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر

ومن جانبه، أشار «المركزي» إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 6.6٪ في سبتمبر 2021 من 5.7٪ في أغسطس 2021 ، وفي الوقت نفسه، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في سبتمبر 2021 ليسجل 4.8٪ من 4.5٪ في أغسطس 2021.

وأوضح «المركزي»، أن الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في سبتمبر 2021 يرجع إلى ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الخامس على التوالي الى 10.6٪ في سبتمبر 2021 من 6.6٪ في أغسطس 2021، وقد حد من ذلك جزئيا انخفاض المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 4.9٪ في سبتمبر 2021 من 5.3٪ في أغسطس 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ ديسمبر 2012.

وأضاف أنه على الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة فيروس كورونا وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظرا لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.