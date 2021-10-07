وكيل خطة النواب: قرض مهم من البنك المركزي للشركة القابضة لمصر للطيران

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي 8 اجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة عددا من مشروعات القوانين الهامة مع بداية دور الانعقاد الجديد .

الشركة القابضة لمصر للطيران

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستكون بصدد مناقشة عددا من مشروعات القوانين الهامة التي ينتظر عرضها في الجلسات العامة المقبلة.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة ستناقش يوم الإثنين المقبل مشروع قانون للأذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، لدعم هذه الشركة العملاقة.

وأشار «عمر» إلى أن اللجنة إلى أن الشركة القابضة لمصر للطيران، هي شركة مصرية لوزارة الطيران المدني المصرية، وعانت على مدار الفترة الماضية من خسائر جمة بسبب توقف حركة الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا بالعالم، مما أدى إلى خسائر فادحة للشركة.

وأوضح «عمر» أن هذا القرض سيساعد في استعادة الشركة لحركتها، وإجراء بعض أعمال الصيانة والتطوير لهذه المنظومة، متابعًا أن القرض سيتم تمويله من البنك المركزي كمبادرة وطنية لدعم مصر للطيران.

مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

وأردف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة ستناقش في اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

ولفت «عمر»، إلى أن التعديلات المطروحة تتضمن التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، مع استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، مؤكدًا أنه تم وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

قانون المالية الموحد

وأوضح وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، أن باقي اجتماعات اللجنة على مدار الأسبوع ستتضمن استكمال مناقشة مشروع قانون المالية الموحد، وكانت اللجنة قد انتهت من مناقشة مواد الإصدار في اجتماعاتها هذا الأسبوع.