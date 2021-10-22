خبير اقتصادي يتوقع زيادة البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 0.5%

توقع بلال شعيب الخبير الاقتصادى، أن يرفع البنك المركزى سعر الفائدة بواقع نصف فى المائة فى الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية هذا العام، أما الاجتماع المقبل والمقرر له الخميس المقبل، فإن هناك خيارين اثنين، أمام لجنة السياسات النقدية حول سعر الفائدة، بحسب «شعيب»، الخيار الأول الاستمرار فى التثبيت، والثانى رفع سعر الفائدة، بواقع نصف فى المائة.

أسباب تثبيت الفائدة

وأضاف الخبير الاقتصادي لـ«الوطن»، أن هناك عدة أسباب لخيار الثبيت تتلخص فى أن التضخم مازل عند الحد المستهدف ولم يتجاوز الـ8% فى الحدود الآمنة، بالإضافة إلى الحفاظ على المكتسبات التى حققها برنامج الإصلاح الأقتصادى، وارتفاع النمو ووصوله إلى 7.7%، خلال العام المالى 2020/2021، وتنامى الاحتياطى الدولارى حيث وصل إلى 40 مليار دولار، نهاية سبتمبر 2021، مقابل 13 مليار دولار فى عام 2013، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى أكثر من 31 مليار دولار، وهو أعلى من الصادارت المصرية والتى بلغت حوالى 30 مليار دولار، وأخيرا استقرار سعر الصرف عند 15.7 قرش.

أسباب رفع أسعار الفائدة

وعن خيار رفع سعر الفائدة قال «شعيب»، إن هناك أسبابا هامة قد تجعل البنك المركزى يرفع أسعار الفائدة، والتى تتلخص فى اتجاه البنوك العالمية لرفع أسعار الفائدة، آخرها البنك المركزى الروسى الذى سيجتمع غدا ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بواقع 0.25%، وهو نفس الاتجاه الذى تسعى إليه البنوك فى إنجلترا والولايات المتحدة.

وأضاف أن السبب الثانى، هو الارتفاع الرهيب فى أسعار سلة السلع ومنها النفط «خام برنت» والتى بلغت 84 دولارا مقابل 51 دولارا فى العام 2020، وعودة ارتفاع أسعار الذهب بعد حالة الانخفاض الطفيف التى شهدتها الأسعار خلال الفترة الماضية.

توقعات برفع الفائدة

وأكد «شعيب»، أنه من المتوقع أيضا أن يرفع البنك المركزى سعر الفائدة بسبب ارتفاع أسعار التضخم العالمية والتى تسبب فى زيادة سعر القمح ووصوله إلى 300 دولار للطن مقابل 268 دولارا، وارتفاع أسعار السكر من 412 دولارا فى عام 2020، إلى 542 دولارا فى 2021، وارتفاع أسعار الذرة الصفراء والتى تدخل بشكل كبير فى صناعة اللحوم كغذاء للماشية والدواجن، حيث بلغ سعر الذرة الصفراء حوالى 265 دولارا مقابل 178 دولارا بنهاية العام 2020.

تفاصيل الاجتماع الأخير للبنك المركزي

وقرر البنك المركزى فى اجتماعه الأخير للجنة السياسات النقدية، استمرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري بالإبقاء على سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب.

وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪، وفقًا لما هو منشور على الموقع الإلكترونى للبنك المركزي.