جراح مخ وأعصاب: العالم لم يعرف سوى 25% من قدرات العقل البشري حتى الآن

أكد الدكتور عمرو الشواربي، جراح المخ والأعصاب والمدير الطبي لقسم الأمراض العصبية بمستشفى برجيل بدبي، أن العالم لم يتكتشف من قدرات مخ الإنسان حتى الآن، سوى 25% فقط، موضحا أن الكثير من الأشياء والقدرات التي يتمتع بها هذا العقل البشري، لم تعرف بعد، كاشفا أن بعض العلماء، أجروا دراسة على مخ الإنسان البسيط، لمحاولة التوصل إلى الإمكانات التي يحتاجها الكمبيوتر الذكي المواكب لقدرات هذا العقل، لكن المفاجأة أنهم اكتشفوا أن مخ الإنسان البسيط، لا يواكب قدراته إلا مئات الكمبيوترات.

وأوضح «الشواربي»، خلال استضافته بحلقة اليوم من برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة dmc، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن مخ الإنسان معقد للغاية، ويستطيع القيام الكثير من الأمور في نفس الوقت، كاشفا أن العلماء حتى الآن، يجهلون الكثير من الأمور حول مخ الإنسان وطريقة عمله، رغم أن العالم يتقدم وكل يوم تقريبا، يحدث اكتشافات جديدة على مستوى كل المجالات، بما في ذلك قدرات مخ الإنسان.

مركز الكلام داخل العقل يتغير مع اللغات

واستشهد: «على سبيل المثال بعدد كبير من الناس حاليا، يتحدثون أكثر من لغة، والمعتقد الدارج علميا، أن مركز الكلام داخل عقل الإنسان واحد، لكن حين أجريت دراسة على إنسان من هولندا يتحدث عدة لغات بينها الإنجليزية والفرنسية، اكتشفنا أنه حين يغير هذا الشخص حديثه من لغة إلى لغة، مركز الكلام داخل العقل يتغير مع التغيير بين اللغات».

الشواربي: الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة يصيب عنق الرقبة بتقوس

وعلى جانب آخر، أشار المدير الطبي لقسم الأمراض العصبية بمستشفى برجيل بدبي، إلى أن الدراسات العلمية، أثبتت حدوث تقوس لعظام العنق، بسبب كثرة استخدام الهواتف المحمولة، والنظر فيها تقريبا طوال اليوم، بخلاف ساعات النوم، موضحا أن الخطورة تكمن في أن الأجيال الحديثة والأطفال بالأخص، يقضون ساعات طويلة على الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية.

وأوضح أن هناك عدة إرشادات يجب على الأهالي والآباء، أن يعلموا أولادهم الحرص على تطبيقها خلال استخدامهم للهواتف المحمولة والأجهزة الذكية، حتى لا يعانون من مشاكل التقوس بعمودهم الفقري أو بالعنق الرابط بين رأسهم وأجسامهم.