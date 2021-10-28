المصرية لحقوق الإنسان: مركز إصلاح وادي النطرون يضم كل ما يحتاجه السجين

قال طارق زغلول، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، مبنى متكامل من حيث العنابر، وبه مستشفى مجهز بجميع الأجهزة التي يحتاجها الأطباء هناك، لافتا إلى أن المستشفى به مركزا لعلاج الإدمان وآخر للعلاج النفسي.

زغلول: المنظومة الجديدة تعتمد على التعامل الجيد مع السجناء وتوقيع الكشفوفات الطبية عليهم

وأضاف «زغلول»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أن المنظومة العقابية الجديدة التي سيجري تطبيقها في وادي النطرون، تعتمد على التعامل الجيد مع السجناء، وتوقيع الكشوف الطبية عليهم، وعمل عمليات خاصة لهم، وهو تقدم كبير في المنظومة العقابية.

وأوضح أنه لا يوجد وجه مقارنة بين السجون التي زارها طيلة حياته، وهذا السجن الجديد الذي زاره اليوم، «ده هيؤدى لخروج سجناء يمارسوا المهن اللي اتعلموها في السجن، وكلهم بيتعلموا صنعة وحرفة، يقدروا يكسبوا دخل مادي كويس، وهما في السجن بياخدوا نسبة من فلوس المنتجات اللي بيعملوها».

قرار وقف مد حالة الطوارئ يؤكد أننا أمام جمهورية جديدة

وأكد أن قرار رئيس الجمهورية مؤخرا، بوقف مد قانون الطوارئ لأول مرة منذ سنوات، هتجسيد حقيقي لإعلاء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو تغيير كلي وجزئي للملف الحقوقي في مصر، «ده تقدم كبير بيؤكد أننا جمهورية جديدة تماما بالفعل».