بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص بحادث انقلاب سيارة بطريق العلمين وادي النطرون

أصيب، منذ قليل، 7 مواطنين بينهم طفلين بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة 7 راكب فان عند علامة الكيلو 55 على الطريق الصحراوي «العلمين - وادي النطرون» في اتجاه القاهرة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي للعلاج، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابين حادث سيارة طريق العلمين

ونقلت سيارات الإسعاف جميع الحالات المصابة في حادث انقلاب سيارة فان على طريق «العلمين - وادي النطرون»، وتنشر «الوطن» أسماء وحالات جميع المصابين في الحادث وهم: «أحمد خيري أحمد، 37 سنة، من الجيزة، مصابا باشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه نزيف داخلي في البطن وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وأسيل أحمد خيري أحمد، 7 سنوات، من محافظة الجيزة، مصابة باشتباه pc كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وريهام أحمد حسن، 36 سنة، من الجيزة، مصابة باشتباه pc واشتباه كسر بالقدم اليمني واشتباه نزيف داخلي بالبطن وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وكنزي أحمد خيري 14 سنة الجيزة مصابة باشتباه pc واشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وخالد محمد إمام 33 سنة، من الجيزة، مصابا باشتباه pc وجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ولمياء فيصل محمد 36 سنة، من الجيزة، مصابة باشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وزياد خالد محمد إمام، سنتين من الجيزة، مصابا باشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقه في الجسم.

استكمال فحوصات المصابين بمستشفى العلمين

ويستكمل الفريق الطبي الفحوصات الطبية للمصابين في قسم الطوارئ بمستشفى العلمين النموذجي من الأشعة والتحاليل، ومن ناحية أخرى انتقلت قوة من الإدارة العامة للمرور إلى موقع الحادث للتعرف على أسباب وملابسات وقوع الحادث، ورفع تقرير للنيابة والتي تولت التحقيق.