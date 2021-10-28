«التموين»: لم نواجه أي اختناقات في السلع بسبب المخزون الاستراتيجي

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، إن هناك موجة تخضم تجتاح العالم، خاصة في السلع الرئيسية مثل الزيت والقمح والسكر، لافتا إلى أن وزارة التموين كانت قادرة على استيعاب كل الأزمات التي حدثت في الفترة الماضية، وعلى رأسها جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ولم تحدث أي اختناقات في أي سلعة بسبب وجود احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية، حيث وصل احتياطي القمح إلى 5 أشهر، والأرز 3 أشهر، والزيت 5 أشهر، ووصلت تعاقدات اللحوم إلى 24 شهرا، واحتياطي الدواجن إلى 3 أشهر.

38 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية

وأشار «كمال» خلال مداخلة هاتفية مع قناة TEN، إلى وجود 38 ألف منفذ على مستوى الجمهورية يتوفر بها كل السلع التموينية في مختلف مديريات التموين، كما تُنظم حملات مفاجئة تقوم بها مباحث التموين، للتأكد من وجود السلع وجودتها وسعرها، مبينا أن هناك أرقاما ساخنة أتاحها مجلس الوزراء للمواطنين للإبلاغ عن أى شكوى، تمهيدا للتدخل وحلها فورا.

متحدث الوزارة: مصر قادرة على عبور الأزمة

وواصل، معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة: «مصر قادرة على عبور هذه الأزمة، وإذا حدث أي تحريك في السلعة هيكون طفيف جدا، وإن شاء الله الفترة الجاية هتشهد استقرار في الأسعار».