أسعار الزيوت الجديدة.. 4 جنيهات زيادة في لتر الخليط

شهدت سوق الزيوت ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، وفق ما أعلنت عنه اللجنة العليا للزيوت، من خلال دراسة لارتفاع أسعار الزيوت عالمياً.

أسعار الزيوت الجديدة.. «الصويا» بـ916 دولارا تماشياً مع السعر العالمي

وأكدت اللجنة أن أسعار الزيت الصويا ارتفعت من 916 دولارا للطن لـ1430 دولارا، بما يعادل 14 لـ21 ألف جنيه، كما ارتفعت أسعار النقل والنولون الفترة الماضية، حيث بلغت 3350 جنيها للطن.

وأشارت اللجنة إلى أنه عند تكرير الزيت الخام تصل نسبة الفاقد به من 5 لـ6%، بما يعادل 1243 جنيها للطن، والتكلفة الإجمالية لإنتاج طن الزيت بعد تكريره تصل لـ26.104 ألف جنيه.

أسعار الزيوت الجديدة.. «التموين» تهلنها في مؤتمر صحفي

وفى نفس السياق، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل ارتفاع أسعار الزيوت الجديدة، حيث أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم، أن أسعار الزيوت الجديدة ستنخفض مرة أخرى حال تراجع الأسعار العالمية، وأنّ الاحتياطي الاستراتيجي منه يكفي 5 أشهر.

وأكد وزير التموين خلال المؤتمر الصحفي، أن الهدف من تحريك سعر الزيت منع تضرر القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة تستحوذ على 40% من إنتاج الزيت الخليط و60% لصالح القطاع الخاص.

وأرجع «المصيلحي»، أسعار الزيوت الجديدة إلى الزيادة العالمية في سعر المواد الخام، ما اضطر الوزارة لتحريك السعر كي لا يتضرر أصحاب القطاع الخاص، علما بأنّ تكلفة الطن تتجاوز 25 ألف جنيه، لذا سيرتفع سعر زجاجة الزيت بداية نوفمبر المقبل 25 جنيها للتر و20 جنيها 800 جرام.

أسعار زيوت التموين

وأعلن الوزير أسعار الزيوت الجديدة على البطاقات التموينية اعتبارا من أول نوفمبر المقبل، موضحا أنّ سعر زيت التموين الخليط زنة 800 مللي 20 جنيها مقابل 17 حاليا، بينما تُباع الزجاجة اللتر بنحو 25 جنيها مقابل 21 حالياً.