12 خدمة جديدة على «فيس بوك» بعد تغيير اسمه: الحلم النهائي للتكنولوجيا

ينتظر المليارات حول العالم الخدمات الجديدة التي ستمنحها شركة «فيسبوك» الأمريكية بعد تغيير اسمها إلى «ميتا» اعتبارا من اليوم الخميس.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أبرز الخدمات التي سيمنحها تطبيق «ميتا» في شكلة الجديد، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية، التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، وفقا لإعلان مؤسس ومدير شركة «فيس بوك»، مارك زوكربيرج.

أبرز خدمات تطبيق «ميتا»

ووفقًا لبيان مارك، اليوم الخميس، الموافق 28 أكتوبر، فإن الخدمات التي سيمنحها تطبيق «ميتا» جاءت على النحو التالي:

1- المنصة ستصبح أكثر مغامرة، من خلال إنترنت متجسد، حيث يكون الفارق في التجربة وليس مجرد النظر إليه.

2- ستكون الجودة المحددة لـ«ميتا»، هي الشعور بالوجود كما لو كنت هناك مع شخص آخر أو في مكان آخر، حيث يمنحك الشعور بأنك حاضر حقًا مع شخص آخر وأن ذلك هو الحلم النهائي للتكنولوجيا الاجتماعية.

3- ستكون قادرًا على فعل أي شيء تقريبًا يمكنك تخيله حيث الالتقاء مع الأصدقاء والعائلة، والعمل، والتعلم، واللعب، والتسوق، والإبداع.

4- يمنحك تجارب جديدة تمامًا، لا تتناسب حقًا مع أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المعروفة اليوم.

المستخدم سيتحول إلى صورة ثلاثية الأبعاد للتنقل

5- ستكون قادرًا على الانتقال الفوري، كصورة ثلاثية الأبعاد، لتكون في المكتب دون تنقل، أو في حفلة موسيقية مع الأصدقاء، أو في غرفة معيشة والديك.

6- سيؤدي إلى فتح المزيد من الفرص بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه.

7- ستكون قادرًا على قضاء المزيد من الوقت في ما يهمك، وتقليل الوقت في حركة المرور، وتقليل بصمتك الكربونية.

8- تضمين الخصوصية والأمان في metaverse منذ اليوم الأول.

9- تقديم الخدمات في متناول أكبر عدد ممكن من الأشخاص، مما يعني العمل على جعلها أقل تكلفة وليس أكثر.

10- تطبيقات الهاتف المحمول مجانية.

11- تصميم نموذج الإعلانات الخاص بالتطبيق لتزويد الشركات بأقل الأسعار.

12- تتوفر أدوات التجارة لدى «ميتا» بسعر التكلفة أو برسوم متواضعة.