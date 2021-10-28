«صحة النواب» عن عمليات زراعة الرئة من متبرعين أحياء: القانون لا يمنع

علق الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء جامعة عين شمس لزراعة الرئة من متبرعين أحياء.

الفريق الطبي سافر إلى اليابان لأخذ التدريبات الكافية

وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «جامعة عين شمس كونت فريقًا متخصصًا في ذلك»، مشيرا إلى أن الفريق الطبي سافر إلى اليابان لأخذ التدريبات الكافية لإجراء العمليات، منوها إلى أن مصر تشهد تقدمًا متميزًا في مجالات عمليات زراعة الأعضاء عامة خلال السنوات الأخيرة.

«حاتم»: عمليات زراعة الرئة تجرى على متبرعين أحياء وتكون جزئية

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عمليات زراعة الرئة تجرى على متبرعين أحياء، مشيرا إلى أن عمليات زراعة الرئة تكون جزئية: «يجرى التبرع بفص أو فصين؛ لأن الرئة تتكون من 5 فصوص، ويجرى أخذ الفصين من 2 متبرعين للشخص المريض، وأن نسب النجاح في عمليات الرئة متميزة وحققت نجاحا كبيرا».

قانون زراعة الأعضاء في مصر يسمح بنقل الأعضاء من متبرعين أحياء وليس أموات

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قانون زراعة الأعضاء في مصر يسمح بـ نقل الأعضاء من متبرعين أحياء وليس أموات، مشيرا إلى أن القانون لا يمنع عملية نقل الأعضاء في مصر نهائيًا من الأحياء، قائلا: «وقانون زراعة الأعضاء لا يمنع تنفيذها لأنها تتم على أحياء».

مستشفيات جامعة عين شمس انتهت من التجهيزات التحضيرية لعمليات زراعة الرئة في مصر

وفي السياق ذاته، أنهت جامعة مستشفيات جامعة عين شمس التخصصي التجهيزات التحضيرية للعيادة الخاصة بعملية زراعة الرئة في مصر، منوهة إلى أنه جرى الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بذلك.