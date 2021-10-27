جامعة عين شمس تستعد لإجراء أول عملية زراعة رئة من متبرعين أحياء

قال الدكتور وليد أنور، مدير مستشفى عين شمس التخصصي التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، إن المستشفى تواصل حاليا استعدادها لإجراء عملية زراعة الرئة في الفترة القريبة المقبلة، موضحا جرى الانتهاء من تخصيص العيادة التحضيرية لزراعة الرئة تمهيدا لاستقبال الحالات الفترة المقبلة، مشيرا إلى عدم تحديد موعد إجراء أول جراحة لزراعة الرئة.

عين شمس: الانتهاء من العيادة التحضيرية لزراعة الرئة

وأضاف مدير مستشفى عين شمس التخصصي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجراحة سيجري تنفيذها بعد تجهيز المرضى والكشف عليهم وأخذ التراخيص اللازمة والإقرارات القانونية التي يجرى العمل عليها حاليًا، وبعدها تجرى العملية، لافتا إلى تجهيز كل احتياجات الوحدة، وأن العيادة التحضيرية موجودة بالفعل وهي عيادة خارجية.

«أنور»: التبرع لزراعة الرئة يكون من شخصين للمريض

وأشار مدير مستشفى عين شمس التخصصي إلى أن العملية تتطلب متبرعين أحياء ووفقا لحالة المريض التي تسمح بذلك، لافتا إلى زراعة للرئة تكون جزئية وليست كلية، حيث يجرى أخذ جزء من اثنين متبرعين، وتكون التحاليل وجميع الإجراءات الطبية التي تستلزم عملية زراعة الرئة مناسبة، مؤكدًا أن وحدة زراعة الأعضاء التي افتتحتها جامعة عين شمس جاهزة لذلك.

وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، افتتح مركز زراعة الأعضاء بمستشفى عين شمس التخصصي، بجانب افتتاح الرعاية المركزة A، التي تضم عدد 19 غرفة منفصلة مجهزة وفقا لأعلى مستوى تقني وعلمي وتعد من أفضل الرعايات في مصر.

وكذلك افتتاح تجديدات المبنى B، والذي بلغت تكلفة تجهيزاته وهو الرعاية المركزة حوالي 160 مليون جنيه، وذلك في إطار مواصلة خطة مجلس إدارة جامعة عين شمس لعمليات التطوير المستمر على جميع المستويات العلمية و الطبية وبالتزامن مع الاهتمام بتقديم جودة وخدمة صحية متميزة للمواطنين في شتى أنحاء مصر.