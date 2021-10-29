مخرج فيلم «المحكمة»: يعتمد على 8 قضايا أثارت الرأي العام

انتشرت خلال الساعات الماضية، البوسترات الرسمية الخاصة بفيلم «المحكمة»، المقرر عرضه خلال الفترة القادمة في دور العرض السينمائية، حيث كشف مخرج العمل محمد أمين، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنه لم يتم تحديد موعد عرض الفيلم بشكل مؤكد حتى الآن.

محمد أمين يكشف القصة العامة التي يدور حولها فيلم المحكمة

وعن القصة العامة التي يدور حولها الفيلم، أوضح المخرج محمد أمين، أن فيلم المحكمة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول يوم كامل في المحكمة من الصبح حتى العصر، وسوف يعرض 8 قضايا بقصص مختلفة تتنوع بين القضايا الجنائية، والاجتماعية من ميراث، ونسب، وغيرها من القضايا التي أثارت الرأي العام خلال الفترة الماضية.

وأشار «أمين»، أن قضية جرائم الأطفال تحت سن الـ18، من أبرز القضايا التي سوف يناقشها الفيلم، لأن الفيلم ينادي بتغيير سن الطفولة حسب كل حالة على حدة، قائلًا: «الفيلم هيناقش قصة طفل تحت سن الـ18 هيرتكب جريمة قتل، لأن المجرم لما يرتكب جريمة وهو عنده 18 سنة إلا شهرين القانون بيعتبره طفل، زي قضايا القتل التي أثارت الرأي العام السنوات الماضية، ودي قضية مهمة بتمس الناس».

محمد أمين: قصة فيلم المحكمة ليست حقيقية

ونفى مخرج الفيلم الشائعات التي ترددت الفترة الماضية عن اعتماد الفيلم على قصص حقيقية مثل قصة مقتل الشاب محمود البنا الشهير بـ «شهيد الشهامة»، قائلًا: «الفيلم لا يعتمد على قصة حقيقية، ولكنها كلها قصص تأليف أحمد عبدالله، وهي مقتبسة كلها من قضايا الرأي العام».

أبطال فيلم المحكمة

فيلم المحكمة بطولة عدد كبير من النجوم، لعل أبرزهم نجوم الـ 8 قضايا، وهم: غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، أحمد خالد صالح، جميلة عوض، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، مايان السيد، أحمد داش، سلوى عثمان، إنتاج السبكي، تأليف أحمد عبدالله، ومن وإخراج محمد أمين.